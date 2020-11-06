Телеканал "Первый западный" обвинил Садового в клевете

Коллектив телеканала "Первый западный" требует извинений от Андрея Садового за клевету. Журналисты предостерегают: готовы защищать свою деловую репутацию в суде. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор "Первого западного" Ольга Цап.

"ТРК "Первый западный" требует от Андрея Садового опровергнуть недостоверную информацию и извиниться перед коллективом. Оставляем за собой право защищать свою профессиональную репутацию в судебном порядке", – написала Цап.

По ее словам, 5 ноября 2020 года городской глава Львова и претендент на должность главы Львовской ОТГ Андрей Садовый в общении с одним из львовских СМИ сделал неправдивое заявление. Цап приводит цитату Садового, которая ее возмутила:

"Слушайте, насколько я знаю, приглашали всех кандидатов. Никто не пришел – и это понятно. Потому что этот телеканал финансируется по распоряжению председателя областного совета, который является кандидатом от ЕС. Ведущий тех дебатов – также парнишка, который баллотировался от партии ЕС. и Олег [Синютка] от ЕС. Это они себе "втроем" собрались, понимаете, и пригласили других кандидатов. Все им сказали "бай-бай", потому что это некорректно и нечестно... ", - сказал в беседе с журналистами Садовой.

"Такое высказывание расстроило, возмутило и шокировало не только коллектив нашего телеканала, но и всю адекватное медийное сообщество Львова. Ведь, скорее всего, Андрей Садовый таким образом высказался о проекте "Выборы 2020. Политическое ток-шоу" и его часть "Битва за кресло мэра" , участником которой он отказался стать, не желая дебатировать с другими претендентами на пост главы ОТГ", - подчеркнула Цап.

Она рассказала, что в эфирах проекта приняли участие свыше 100 кандидатов от 12 партий. Поучаствовать в дебатах приглашали всех кандидатов на пост мэра - однако далеко не все решились выйти в эфир.

"Прошло 5 прямых эфиров. Почему не пришли на эфир остальные – вопрос к ним самим, видимо, боялись открытого общения в эфире незаангажированного телеканала. Однако отметим: ни единого замечания, упрека, предостережения или любого негативного комментария по поводу предвзятости, необъективности или неравности условий для всех участников программ – не было!" – подчеркнула Цап.

Она заявила: коллектив телеканала сделал все для того, чтобы дать львовянам возможность сделать правильный выбор 25 октября.

"Мы с гордостью констатировали, что нам удалось достичь цели проекта – создать площадку для откровенного, полного, острого и корректного общения всех без исключения политических сил, чтобы зритель мог получить полную и всестороннюю информацию о кандидатах и сделать свой взвешенный и обоснованный выбор. Подчеркиваем еще раз – ни одного замечания к нам не было ни от одного участника проекта. Именно поэтому такое возмутительное и низкое высказывание Андрея Садового глубоко поразило нас всех", – объяснила Цап.

Она также упомянула о пренебрежительном высказывании Андрея Садового о ведущем проекта "Выборы-2020".

"Особенно шокировало журналистское сообщество пренебрежительное и не к месту панибратское высказывание Садового об авторе и ведущем проекта "Выборы-2020", ведущем блока "Битва за кресло мэра"- Викторе Бищуке. О профессиональном и порядочном журналисте, опытном медийщике, эксперте в политической проблематике, а еще отце троих детей. Которого Андрей Садовой позволил себе назвать "парнишкой", да еще и неправдиво "приписать" Виктору партийную принадлежность и выдвижение от ЕС. Спасибо всем львовским журналистам, которые оперативно и громко выразили возмущение такими упреками в адрес своего коллеги, отметив абсурдность и ничтожность таких высказываний о Викторе Бищуке", – написала Цап.

Она рассказала, что Садовой в личной телефонной беседе извинился перед Бищуком за некорректные высказывания, объяснив их собственной "неправильной осведомленностью". Однако этого, по мнению Ольги Цап, мало для урегулирования конфликта.

"Мы не считаем исчерпанной ситуацию (после извинений перед Виктором Бищуком), требуем от Андрея Садового публично опровергнуть свои обвинения в адрес ТРК "Первый Западный" и извиниться перед коллективом за сказанное в эфире этого же СМИ. Также обращаемся ко всем коллегам-журналистам в ситуациях, подобных этой, не забывать, что мы работаем на одном поле и знаем друг друга, а следовательно – в общении со спикером, которого "занесло", стоит вмешиваться в монолог и возвращать гостя к реальности и правде, каким бы близким к владельцам СМИ этот спикер не был", – подчеркнула директор "Первого западного".

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам голосования за председателя Львовской ОТГ 25 октября 2020 года больше всего голосов избирателей получили действующий мэр Андрей Садовый и экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка. Второй тур выборов, в котором примут участие оба лидера избирательной гонки, запланировано на 22 ноября. При этом Синютка уже вызвал Садового на дебаты с одним условием: их проведения не должно противоречить действующему законодательству.