Телеканал Медведчука отличился на 9 мая: Нацсовет взялся за проверку разжигания вражды и ненависти

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за возможного нарушения законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, который 8-10 мая мониторил эфир телеканала, где в передаче "Противостояние" распространялись высказывания, имеющие признаки нарушения законов.

"Гость передачи Андрей Пальчевский сказал следующее: "Я должен сказать, что в карательных акциях против братских народов участвовали не только украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в немецких частях... Тоже самое было с представителями других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить. Но еврейский народ как-то с этим живет", – указано в сообщении.

Виктор Медведчук

Политолог Вадим Карасев также в эфире NewsOne сообщил, что "Украины была театром военных действий за то, чтобы уничтожить славянский этнос как таковой".

"Вот евреи, как смотрите. Я могу сказать, да, были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что отменяет Холокост. Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса, нет. Это не отменяет. Так вот нам тоже была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском гетто, в варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить Холокостом. Понимаете, вот в чем Победа", – прозвучало в эфире.

Нацсовет отмечает, что озвученные в эфире NewsOne утверждения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существование еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения трагедии Холокоста и разжигание вражды в отношении еврейского народа.

Отмечается, что проверка NewsOne состоится после завершения карантина в Украине.

Напомним, что NewsOne связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.