Технология не сработала? В сети возмутились из-за бесплатных обедов кандидата Тищенко

Известный ресторатор и шоумен, а ныне кандидат на внеочередных парламентских выборах от партии “Слуга народа” Николай Тищенко, попал в очередной скандал.

Последние несколько дней в Instagram-ленте жителей Киева (прежде всего Святошинского района) появилось предложение от кандидата по 219 избирательному округу бесплатно поесть в сети его ресторанов.

“С понедельника у нас начинается кропотливая работа перед выборами в Верховную Раду. Мы будем делиться планами с вами, но начнем с приятного. Всем жителям 219 округа дарю отличную возможность посетить наши заведения - рестораны “Ришелье”, “Сейф”, "COIN”, “Велюр”, “Три вилки”, "Wlunch”, “Fahrenheit”, “Тургенеф”, - говорится в сообщении аккаунта NikolayTyschenko_fans.

NikolayTyschenko_fans

NikolayTyschenko_fans

Правда, такое предложение действует лишь для тех жителей, кто живет в районе Борщаговки.

“Главное условие - показать паспорт с регистрацией, которая отвечает 219 округу. Ваш обед - за наш счет. Люблю делать приятные вещи окружающим”, - указано в посте.

Такое предложение вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Многие назвали это “позорищем”.

Правда, как только сообщение набрало популярность в соцсети, официальный аккаунт Тищенко в Facebook информацию опроверг.

“Страница создана нашими конкурентами, боты уже начали атаковать социальные сети комментариями по поводу вброса. Ознакомиться с сутью можете на скриншоте. Официально заявляю, что никаких предложений не делал и привилегий не давал”, - написали в аккаунте кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Тищенко состоял в ОПГ и был известен в криминальных кругах как “Коля Оболонский”.

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