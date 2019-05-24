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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Технікуми і коледжи України поза законом?!

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Поки українська громада аналізує призначення і виступи нового президента, депутати судяться за 3 місяці депутатської недоторканності, “прем’єр-міністр+“ розміщає політичну рекламу, десятки тисяч викладачів та студентів щонайменше 69 технікумів і 17 коледжів з тривогою чекають на свою майбутню долю.

Як відомо, "рідний уряд" за підтримки утаємниченої коаліції в бюджеті на 2019 рік поставив ВСІ технікуми і коледжі України ПОЗА законом.

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Протягом року МОН намагалося знайти тимчасові механізми, бодай часткового, фінансування цих закладів, проте від 1 листопада - ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТОЧНО НЕ БУДЕ.

Після багатомісячних дискусій ВР 14 травня ухвалила в першому читанні Законопроект "Про фахову передвищу освіту" і нині освітянська спільнота чекає на ухвалення Закону в цілому та відповідно підтримку Урядом і підписання Президентом.

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Коротко і популярно кажучи, ціна питання врятування технікумів і коледжів України - 800 млн грн на рік! Для порівняння фінансування партій Порошенка, Яценюка, Тимошенко, Ляшка, Садового, Бойка і Вілкула в 2019 році коштує нам 566 млн грн.;

політична реклама Гройсмана - 36 млн.грн,

фінансування охорони високопосадовців - 1 млрд. 203 млн.

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Переконаний, що колективи технікумів і коледжів, багато з яких я маю честь знати, отримають законний статус і державне фінансування, бо нині у містах і містечках вони єдині, хто не лише навчає, а й виховує молодих українців та українок, здебільшого з бідних сімей нашої рідної країни.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
Тег
Минобразования
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Смешно. Кому мы надо? Украинцы,украинки. Смешно
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