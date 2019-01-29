''Те же яйца, только в профиль'': в Украине ответили на план ОБСЕ по Донбассу

План спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по Донбассу не имеет новых предложений и нуждается в доработке.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дипломат отметил, что новым является только констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона, передает "Интерфакс-Украина".

"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию – это пока то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль", – рассказал глава МИД.

Климкин добавил, что предложения Сайдика требуют значительных доработок.

"Мы хотим, чтобы сначала туда (на оккупированную территорию Донбасса. – Ред.) зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", – подытожил он.

Павел Климкин

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ раскрыли подробности нового мирного плана по Донбассу.

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