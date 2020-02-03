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3 февраля • обновлено в 13:08
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Татьяна Попова: поставьте острый вопрос экс-заместителю министра информполитики

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Гостьей программы "Острый вопрос" на ObozTV в понедельник, 3 февраля, станет экс-заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Татьяна Попова: поставьте острый вопрос экс-заместителю министра информполитики

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Татьяной Поповой сегодня в 17:30.

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Автор
Павел Заяц
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