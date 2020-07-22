Тарута проиграл суд в Британии: ему отказали в исках и уличили во лжи

В Великобритании суд завершил рассмотрение исков, которые подали друг против друга бывшие основатели украинской корпорации Индустриальный союз Донбасса Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

После девяти лет судебных тяжб суд принял решение отказать в удовлетворении всех исков, пишет издание"Укррудпром".

В ходе рассмотрения дела британский суд установил, что Тарута солгал, когда рассказывал о допросе в Росси по уголовному делу Мкртчана. Отметим, что в августе 2019 года российский суд Мкртчана к девяти годам колонии общего режима. Также он обязан выплатить 900 тысяч российских рублей штрафа и почти 199 млрд рублей по гражданскому иску.

"Тарута не был заслуживающим доверия свидетелем. Он был уклончив и в ряде случаев попросту не говорил правду. Действительно, даже Фокстон (один из адвокатов Таруты) был вынужден в итоге признать, “что у Суда могут быть оговорки в отношении определенных частей доказательств Таруты”. Несколько примеров служат для иллюстрации этого, хотя позже я более подробно остановлюсь на других конкретных аспектах, в отношении которых я нашел показания Таруты неубедительными или даже хуже", – говорится в публикации.

В июле 2018 года российские власти допросили Таруту в связи с уголовным расследованием в отношении Мкртчана, которое с тех пор привело к его тюремному заключению. Стенограмма этого интервью была получена стороной Мкртчана в ходе судебного разбирательства и раскрыта другим сторонам. Тем не менее, первая страница интервью была опущена, и по титулу документа не было видно, когда или где было проведено интервью. Поэтому стороне Таруты было предложено объяснить обстоятельства, в которых произошло это интервью. В письме, направленном адвокатами г-на Таруты, Hogan Lovells LLP (“Ловеллс”) 17 октября 2019 года, было сказано, что:

“После неоднократных запросов, в том числе от председателя ВЭБа, Тарута в конечном итоге согласился встретиться со следователем г-ном Миниахметовым в Минске в июле 2018 года… Встреча состоялась в ресторане за обедом и длилась около полутора часов… Он покинул Минск позже в тот же день”.

Первая страница интервью была получена несколько дней спустя. Она продемонстрировала, что большая часть предоставленной информации была неверной. Интервью было проведено не в Минске, а в гостинице на окраине Смоленска в России, конкретно в “Тихой Заводи”. Оно началось в 5 часов вечера и продолжалось до трех часов (в записи допроса утверждается что он закончился в 8 часов вечера, хотя перевод дает другое время).

Тарута был подвергнут перекрестному допросу на предмет этих противоречий. Его устные показания заключались в том, что он прилетел в Минск, а затем отправился на машине к белорусско-российской границе, где он встретил следователя в ресторане. Он был непреклонен в том, что не пересек границу, потому что “после 2014 года, когда я стал губернатором, и я довольно громко критиковал политику России, я мог столкнуться с проблемами”. По его словам, встреча не продлилась три часа, потому что он мчался обратно в Минск, чтобы успеть на обратный рейс. Тарута пояснил, что “обед не обязательно означает конкретное время дня, это означает сидеть за столом с едой на нем”.

Как выяснилось, адвокаты Таруты не смогли точно зафиксировать его отчет. Запись о встрече с Тарутой была раскрыта и показала, что он действительно сказал своим адвокатам, что он путешествовал из Минска на российско-белорусскую границу. С тех пор белорусские власти предоставили подтверждение того, что Тарута прилетел в Минск около обеда 19 июля 2018 года и вылетел позже той ночью. Отсюда следует, что многие несоответствия, на которые ссылались стороны Гайдука и Мкртчана, были не совсем такими, какими они казались.

Тем не менее, его настойчивые заявления, что он не уверен, что он пересек границу с Россией, были неубедительны. Отель, где проходило собеседование, находится примерно в 40 минутах езды от границы. Таруте, очевидно, пришлось бы пересечь ее в обоих направлениях. Просто невероятно, что он не заметил, что въехал в Россию.

Однако, возможно, более показательным является несоответствие между доказательствами, представленными Тарутой в беседе с российским следователем, и его доказательствами в ходе этих разбирательств. Например, важная проблема, касающаяся Таруты и Мкртчана, рассматриваемая позднее в контексте, касается условий, на которых г-н Мкртчан приобрел свою долю в ИСД у Таруты. Позиция Таруты заключается в том, что они согласились с тем, что платеж будет отложен и что Тарута приобретет 17% “Региона” (одна из компаний-акционеров “ИСД”) в качестве обеспечения этого долга. Однако это противоречит заявлению Таруты российскому следователю о следующем:

“Около 40% принадлежало мне, 34% – Гайдуку и 26% – О.А. Мкртчану. Акции, принадлежащие Мкртчану, были переданы ему без компенсации в связи с нашей дружбой”, – отмечено в публикации.

Это согласуется с позицией Мкртчана, которая заключается в том, что Тарута согласился передать свои акции при условии, что он приобрел долю в “Регионе”, тем самым фактически бесплатно передав меньшую долю в ИСД Мкртчану.

Еще один и, возможно, еще более яркий пример касается роли, которую сыграла “За Справедливость”, российская организация, нанятая Тарутой для разрешения своих споров с другими Партнерами. Таруте показали несколько публикаций, в которых “За Справедливость” описывается как агентство по сбору долгов, основанное в 2010 году Адамом Делимхановым.

Делимханов является членом российской Думы и близким партнером президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В 2009 году Интерпол выдал ордер на его арест в связи с убийством бывшего чеченского военного командира. Он также был подвергнут санкциям министерства финансов США из-за его связей с “Братским кругом”, многонациональной преступной группировкой, базирующейся в странах бывшего СССР.

Таруте сообщили, что он должен был знать о репутации “За справедливость” и Делимханова и что именно поэтому он заручился их помощью в запугивании Мкртчана.

"Хотя Тарута отрицал какую-либо информированность об этих фактах, я не могу согласиться с тем, что он не знал об этих обвинениях в криминальной деятельности. На само деле, Тарута не дал удовлетворительного объяснения своему решению нанять “За справедливость”, вместо того, чтобы пытаться вернуть долг через то, что можно было бы назвать более нормальными каналами. Хотя я признаю, что нет никаких доказательств фактической или предполагаемой криминальной активности со стороны Таруты или его представителей, и нет никаких предположений о том, что насилие использовалось или они явно угрожали им, маловероятно, чтобы Тарута не знал и не намеревался использовать слухи о “За cправедливость” и ее преступные связи как рычаг в его переговорах с Мкртчаном. Это всего лишь примеры, но они служат для объяснения того, почему я придаю мало или вообще никакого значения показаниям Таруты, за исключением случаев, когда они согласуются с документальными записями или здравым смыслом", – отмечено в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что близкие к Таруте финансовые структуры стали фигурантами расследования деятельности группы беглого олигарха Сергея Курченко.