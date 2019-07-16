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Тарас Березовец
Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta Communications Все статьи автора

Последнее китайское предупреждение Коломойскому

4.5т

Финита ля комедия. Как говорится, слёзы мешают говорить. Дмитрий Фирташ отправится по маршруту в один конец в США в сопровождении федеральных маршалов. Австрийский министр временного правительства Клеменс Яблонер выписал ордер на экстрадицию одиозного олигарха в Штаты.

Подробно останавливаться на истории с Фирташем смысла нет. Она давно говорена-переговорена. Равно как и ситуация в Австрии, где в сентябре пройдут досрочные выборы в парламент. Ситуация с экстрадицией была бы почти невозможна, если бы ЦРУ и МИ-6 на пару не подловили бы прошлое австрийское правительство на связи с русскими. После этого вопрос экстрадиции Фирташа переходил чисто в техническую плоскость.

Новости
Пинком под зад, или Фирташ уже в Вашингтоне

Что важно. Дело Фирташа это последнее китайское предупреждение Игорю Коломойскому, дела которого расследует ФБР. Я говорил подробно в интервью на прошлой неделе, что визит Зеленского в Вашингтон состоится только после экстрадиции Фирташа. С этим и была связана главная заминка с датой. Американцы темнили все время, называя то август, то октябрь. Новый постпред США Уильям Тейлор несколько раз ушёл от ответа, когда я поинтересовался у него датой и повесткой визита Зеленского в Штаты. Теперь дорога открыта. В течение ближайших 10 дней в Киев должен прилететь Курт Волкер. Формально для утряски деталей встречи.

Но американцам было жизненно важно иметь перед встречей Зеленского с Трампом один неубиваемый козырь. Теперь они его получили. Дональд готов раскрыть свои широкие объятия украинскому гаранту. Встреча может состояться даже в августе. А Фирташу здоровья и долгих лет. Слишком для многих его признаний как кость в горле. И для русских особенно, и для многих в Украине.

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Автор
Тарас Березовец Тарас Березовец
Персоны
Дмитрий Фирташ Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Тараса Березовца
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Комментарии
1
3
Смешно
28
Интересно
2
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1
Трэш
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Тарас Бор
Тарас Бор
По факту Игорю Валерьевичу экстрадиция в США не угрожает только в Израиле и Украине,ибо те не выдают своих граждан третьим странам.Только вот не факт,что его не ждёт персональная камера в Лукьяновском СИзо.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
НУ ДУЖЕ ХОРОША СТАТТЯ
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
РАДІСНА СТАТТЯ
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