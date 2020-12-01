Таран призвал НАТО предоставить Украине ПДЧ в 2021 году

Украина надеется получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе (НАТО) на его следующем саммите в 2021 году.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Кроме того, он отметил, что рассчитывает на политико-военную поддержку партнеров нашего государства при решении этого вопроса.

Таран напомнил, что сейчас курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции, а быстрое получение ПДЧ – цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

Кроме того, министр отметил, что уже седьмой год подряд наше государство не только защищает собственную независимость, но и безопасность и стабильность всей Европы как мощный форпост на восточном фланге НАТО.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", – подытожил Таран, добавив, что агрессия России остается серьезным вызовом для мирового сообщества.

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