Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского дать оценку заявлениям своего ближайшего окружения о вероятной федерализации государства. В частности предложения его окружения ввести в Украине двухпалатный парламент, предоставить Донбассу особый статус, а русскому языку – статус регионального в отдельных областях дословно повторяют российский сценарий "мирного урегулирования" вооруженного конфликта на Донбассе.

Выполнение хотя бы одного из этих требований приведет к тотальной дестабилизации государства, – заявил представитель команды партии "Европейская Солидарность", политолог Сергей Таран на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

"Партия "Европейская Солидарность" 5 лет ведет изнурительную борьбу с Российской Федерацией на всех фронтах: дипломатическом, информационном, на настоящем фронте боевых действия на Донбассе. Все эти 5 лет Россия навязывала нам "мирные соглашения", которые сводились к выполнению Украиной ряда условий. в частности, РФ настаивала на предоставлении Донбасса особого статуса, отрицала факт агрессии и настаивала на признании гражданской войны. По российскому сценарию Украина должна забыть о Крыме, Украина должна ввести федеративное устройство и внести в Конституцию в соответствующие изменения. РФ также настаивала, что в рамках федерализации местные власти, в частности, главы областных местных администраций должны избираться прямым голосованием. Конечно, РФ настаивала на том, чтобы Украина отказалась от курса в Европейский Союз и НАТО. Это требования, на которых настаивала Россия и на которые мы не пошли, поскольку выполнение хотя бы одного из этих условий означало бы то, что Украина могла бы забыть не только о Европе и НАТО, но и могла бы забыть и о мире на всей территории государства. Это привело бы к полной дестабилизации в Украине и тотальной войны", – заявил Сергей Таран.

Сергей Таран Сайт партии "Европейская солидарность"

По словам Сергея Тарана, в то время как Владимир Зеленский воздерживается от обнародования четкой позиции относительно его стратегии достижения мира с Россией, окружение нового президента делает заявления, которые в точности повторяют предложения российской стороны: "Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Украине должен быть создан двухпалатный парламент. Такой парламент, как правило, в странах с федеративным устройством. Верхняя палата избирается по региональному признаку и представляет интересы регионов. в условиях инспирированного извне сепаратизма вводить двухпалатный парламент это очень опасно и все равно что тушить пожар бензином".

Руководитель офиса президента Андрей Богдан выразил в интервью несколько тезисов, которые не могут не вызывать тревогу. Первый тезис о том, что в Украине должны вводить механизмы, которые являются федерализацией – прямую выборность "губернаторов". Он также заявил, что русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после их возвращения Украины. Украинский язык, по его словам, может быть ограничена анклавом 3 западных областей. Многие вопросы Богдан предложил решать на референдумах, тех, из-за которых в 2014 году началась оккупация Украины. Ответственность за гибель граждан Украины в Донбассе Богдан положил не на Российскую Федерацию, а на бывшую украинскую власть. И все это сейчас стало официальной позицией Офиса президента".

"По сценарию сериала "Слуга народа", в конце Украине разделилась на отдельные микро-государства. Этот же сценарий ближайший соратник президента Андрей Богдан сейчас предлагает в качестве мирного плана. Не случайно, что один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк является одним из заместителей председателя офиса президента. Очевидно, такие сценарии становятся официальной позицией офиса президента. и это очень ослабляет позиции Украины на международной арене и вызывает серьезную тревогу. Поэтому партия "Европейская Солидарность" обращается к президенту Зеленскому с требованием обнародовать свою оценку – разделяет ли он позицию своего окружения? Или это уже является официальной позицией Украины? Если это не так, тогда окружение президента Зеленского должен понести политическую ответственность за обнародование ложных планов", – отметил Сергей Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что после 21 апреля реваншисты переходят все красные линии. Атакуется фундамент украинской государственности, значительно укрепленный командой Петра Порошенко за последние пять лет: армия, язык, украинская церковь, а еще декоммунизация, люстрация, энергетическая независимость и другие достижения.

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