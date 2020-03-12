Таран объяснился за скандальные слова о ВСУ и НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран объяснился за свое высказывание о том, что полная адаптация ВСУ к стандартам НАТО недостижима.

В комментарии "Радио Свобода" он сказал, что считает эту цель пока невыполнимой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей Таран Скриншот видео

"Я именно так и говорил, что пока. Потому что даже страны НАТО в настоящее время не имеют всех стандартов НАТО, воплощенных в жизнь в каждой стране", – отметил глава Минобороны.

В то же время конкретизировать, о каких именно стандартах идет речь, Таран отказался. "Я не буду сейчас конкретизировать, я сейчас не настроен на общение. Извиняюсь, мне надо ехать", – ответил он журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время официального представления президентом Украины Таран заявил, что приоритетом для ВСУ сейчас должно стать максимальное обеспечение способности взаимодействовать с НАТО. В то же время он отметил, что полный переход украинской армии на стандарты Альянса – амбициозная, но пока нереальная цель.

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