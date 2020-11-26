Таран должен уйти в отставку из-за торможения реформы армии и срыва оборонных контрактов – 'Голос'

Действующий министр обороны Украины Андрей Таран несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятный срыв Государственного оборонного заказа 2021 года. Из-за него также сворачиваются реформы и тормозится законодательная работа в оборонном секторе.

Такое мнение высказали в партии "Голос" и потребовали от президента Владимира Зеленского внести в Верховную Раду представление на увольнение Тарана, который, по мнению нардепов, не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны.

По словам председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде, члена комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергея Рахманина, действия Тарана подрывают обороноспособность и национальную безопасность страны, которая седьмой год ведет войну с агрессором. Украина не может позволить себе такого министра обороны.

"К фактическому срыву Государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной, – это Министерство обороны и его глава", – отметил он.

По словам Рахманина, речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках ГОЗ, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных Силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.

"Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады, фактически, не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем принятый закон о оборонные закупки не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащей поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19", – отметил нардеп.

"Министр обороны Таран – человек, который не справился со своими обязанностями. Человек, любимой фразой которого является: "Вопрос прорабатывается". Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения Операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, – которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, – не может иметь такого министра обороны", – сказал Рахманин.