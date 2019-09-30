"Танец на арбузной корке!" Портников предупредил Зеленского об опасности из-за Трампа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется приложить беспрецедентные усилия, чтобы сохранить поддержку США, Европейского союза, а также получить помощь от МВФ.

Такое мнение в блоге для издания "Левый берег" выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он назвал президента самым ярким популистом на востоке Европы.

"Зеленскому придётся приложить беспрецедентные усилия для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе США, не рассориться окончательно с европейцами после своих отзывов о Ангеле Меркель и Эммануэле Макроне и получить помощь от МВФ на фоне демонстрации наращивания олигархического влияния на власть", – написал Портников.

Виталий Портников и Владимир Зеленский Коллаж

По его словам, в российском направлении администрация Зеленского также втянулась в противостояние соперничающих группировок Владислава Суркова и Дмитрия Козака – при том, что исполнение рекомендаций любого из них может привести к обострению внутриполитической ситуации в Украине.

"Самый яркий популист на востоке Европы Владимир Зеленский пока что кажется поклонникам неуязвимым. Он уверенно строит вертикаль собственной власти, в которую встроены уже и парламент, и правительство, и правоохранительные органы. И пользуется при этом беспрецедентной поддержкой украинских граждан, привычно живущих в ожидании неосуществимого чуда", – отметил Портников.

Он добавил, что при этом Зеленскому приходится исполнять самый настоящий танец на арбузной корке – в особенности после того, как он столкнулся с реалиями большой политики после своего визита в Нью-Йорк и публикации стенограммы беседы с Дональдом Трампом.

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