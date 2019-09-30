Главная Новости
30 сентября • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Танец на арбузной корке!" Портников предупредил Зеленского об опасности из-за Трампа

926 Читать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется приложить беспрецедентные усилия, чтобы сохранить поддержку США, Европейского союза, а также получить помощь от МВФ.

Такое мнение в блоге для издания "Левый берег" выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников. Он назвал президента самым ярким популистом на востоке Европы.

"Зеленскому придётся приложить беспрецедентные усилия для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе США, не рассориться окончательно с европейцами после своих отзывов о Ангеле Меркель и Эммануэле Макроне и получить помощь от МВФ на фоне демонстрации наращивания олигархического влияния на власть", – написал Портников.

Виталий Портников и Владимир Зеленский

Виталий Портников и Владимир Зеленский

Коллаж

Новости
"Фиктивная демократия": Портников указал на урок в скандале с Трампом и Зеленским

По его словам, в российском направлении администрация Зеленского также втянулась в противостояние соперничающих группировок Владислава Суркова и Дмитрия Козака – при том, что исполнение рекомендаций любого из них может привести к обострению внутриполитической ситуации в Украине.

"Самый яркий популист на востоке Европы Владимир Зеленский пока что кажется поклонникам неуязвимым. Он уверенно строит вертикаль собственной власти, в которую встроены уже и парламент, и правительство, и правоохранительные органы. И пользуется при этом беспрецедентной поддержкой украинских граждан, привычно живущих в ожидании неосуществимого чуда", – отметил Портников.

Он добавил, что при этом Зеленскому приходится исполнять самый настоящий танец на арбузной корке – в особенности после того, как он столкнулся с реалиями большой политики после своего визита в Нью-Йорк и публикации стенограммы беседы с Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Встреча Трампа и Зеленского" на OBOZREVATEL.

Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Дональд Трамп
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Да ни хрена ему ничего не потребуется. Внешняя политика от него как не зависела, так и не зависит. Тут рулят ЕС и американцы. А внутреннюю определяют они же плюс нацики и возвращающиеся олигархи. И что тут остаётся Зеленскому? Кататься по Раде на самокате?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel