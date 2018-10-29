''Там война!'' раскрыты планы России по оккупации Азова

Российская Федерация ведет с Украиной в Азовском море войну, прикрывая ее "политической игрой".

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, отметив, что РФ создает внутреннее напряжение.

"Нельзя притворяться, что война не ведется в Азове. Там война, хотя сейчас это и похоже больше на политическую игру, чем на военный конфликт. Сейчас позиция двух сторон в Азовском море – не атаковать друг друга. Россия получает больше выгоды от остановки порта Мариуполя, чем от нападения, и России просто не на что нападать в Азове", - подчеркнул он.

По словам Гранта, из-за Мариуполя у Украины стало больше проблем, потому что останавливается бизнес и намечается коллапс, создается внутреннее напряжение в Украине, что облегчает задачу для России.

Также он прокомментировал, какой должна быть украинская база в Азовском море, чтобы противостоять России.

"Самое главное – правильная структура команд в Азовском море, правильная координация национальных сил, охраны, воздушных сил, полиции. И нужно было решить, где будет штаб-квартира – только на Азовском море или еще в районе Одессы. Я абсолютно уверен: если Украина уладит ситуацию в Азовском море, то Россия начнет создавать проблемы в другом месте. Россия – это не та проблема, которая просто исчезнет", - заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе РФ не пропустила через захваченный Керченский пролив ни одного судна. Также Россия решила перебросить флот из Каспийского в Азовское море.

В ответ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Позже ВСУ перебросили войска и технику в Азовский регион.