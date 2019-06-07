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"Там уже продают места!" Гордон призвал Зеленского избавиться от "троянских коней" в "Слуге народа"

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Журналист и глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа".

С таким обращением Гордон выступил в эфире одного из украинского телеканалов. Фрагмент видео журналист опубликовал на своем YouTube-канале.

"В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.

Зеленский и Гордон

Зеленский и Гордон

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"И я говорю на всю страну, Владимир Александрович, немедленно поднимите все, что можно поднять, чтобы в вашем списке не оказалось ни одного негодяя от олигархов и от бандитов", - призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует проголосовать почти половина избирателей - 48,2%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

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Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий Гордон
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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