Там люди Януковича: финский журналист предупредил о "троянском коне" с Донбасса

У президента Украины Владимира Зеленского, благодаря его все еще высокому рейтингу, есть все шансы закончить войну на Донбассе. Однако в возвращении под контроль украинской стороны оккупированных территорий кроется опасный "троянский конь".

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил финский политтехнолог, журналист и писатель, автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский. Он поделился мнением о том, чем на самом деле война в Украине выгодна главе РФ Владимиру Путину и почему оккупированный Донбасс — "это дерьмо в золотой упаковке".

Журналист привел в пример свою страну, у которой тоже есть большая трагедия: Россия отняла у Финляндии лучшую землю — Выборг. При этом ни один финский политик сегодня не призывает к ее возврату.

Финский журналист назвал возвращение оккупированных территорий "троянским конем" для Украины

"Потому что если вернуть Выборг, то уровень жизни в Финляндии упадет на 30%, регион нужно будет поднимать и переделывать", — пояснил Запольский.

Он также указал на тот факт, что и в Украине проблема не решиться только одним возвратом оккупированных территорий Донбасса.

"На кой вам черт, ребята, эта гнилая публика, которая будет всегда голосовать против Европы и демократии? Или вы хотите взять Донбасс без людей? Стоп, это уже не по-европейски. То есть необходима не только амнистия, но переосмысление ситуации. Да, Путин вам подарит Донбасс, Луганскую область, населенную кем?" — подчеркнул журналист.

Он добавил, что РФ постарается поставить в местные администрации оккупированных территорий своих людей. Но и ее в этом ждет некий подвох. По его мнению, для обеих сторон конфликта на Донбассе кроется своеобразный "троянский конь" — и это местные жители.

"Там живут люди, пророссийский электорат Януковича. Помните: "спасибо жителям Донбасса за президента-п*дараса!" Они не против Украины или за Украину, не "за Зеленского", а "за себя". Они проституированы и подкормлены, поэтому Украина берет себе "троянского коня". Там уже пять лет учат историю по своим учебникам. У них исковерканный пропагандой взгляд на реальность", — подытожил Запольский.

Как писал OBOZREVATEL, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение. По его мнению, четыре с лишним года обсуждения Минских соглашений не оставляют ни малейших сомнений, что Москва не собирается выполнять ключевые их положения. Единственная ее цель — легализация и дальнейшее расширение созданного ею на территории Украины военно-террористического плацдарма.

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