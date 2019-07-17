"Такой созыв заседания не предусмотрен!" Парубий "отшил" Зеленского

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому переписать обращение о созыве парламента.

На своей странице в соцсети Facebook он пояснил, что может созвать внеочередную сессию, а не заседание.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", – написал Парубий.

Он напомнил, что последнее заседание 10-й сессии Рады VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады. Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона", – добавил Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 июля заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил о том, что будет созвано заседание Рады.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что внеочередное заседание оправдано, если оно принесет результат в виде какого-либо решения. В противном случае предложение о его проведении можно расценивать как троллинг.

Затем Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля.

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