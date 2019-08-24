Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Такого в России не будет!" Историческое фото пятерых президентов Украины впечатлило сеть

2.5т Читать материал на украинском

Фото пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлило сеть.

Так, главы государств встретились на мероприятии в Мариинском парке. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

На фото действующий президент Украины Владимир Зеленский встал с правого края, рядом с ним — первый президент Леонид Кравчук. Далее стоят второй президент Леонид Кучма и третий — Виктор Ющенко. Пятый президент Петр Порошенко встал с левого края.

Новости
Вся в белом: Зеленская впечатлила образом на торжественных мероприятиях ко Дню Независимости
Пять президентов Украины на торжествах в Киеве

Пять президентов Украины на торжествах в Киеве

В сети бурно комментируют историческое фото. "В России такого никогда не будет!" - подчеркивают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, речь Зеленского на торжественных мероприятиях в Киеве ко Дню Независимости вызвала неоднозначную реакцию в украинцев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Марина Порошенко Владимир Зеленский Леонид Кучма Виктор Ющенко Леонид Кравчук
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...