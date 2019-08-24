"Такого в России не будет!" Историческое фото пятерых президентов Украины впечатлило сеть

Фото пятерых президентов Украины, которые сфотографировались в День Независимости в центре Киева, впечатлило сеть.

Так, главы государств встретились на мероприятии в Мариинском парке. Снимок опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

На фото действующий президент Украины Владимир Зеленский встал с правого края, рядом с ним — первый президент Леонид Кравчук. Далее стоят второй президент Леонид Кучма и третий — Виктор Ющенко. Пятый президент Петр Порошенко встал с левого края.

Пять президентов Украины на торжествах в Киеве

В сети бурно комментируют историческое фото. "В России такого никогда не будет!" - подчеркивают пользователи.

Такого фото на России никогда не будет. pic.twitter.com/D6xw6uVPYj — Серый Кардинал (@slevo4kin) August 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, речь Зеленского на торжественных мероприятиях в Киеве ко Дню Независимости вызвала неоднозначную реакцию в украинцев.

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