"Такое решение и будет": Зеленский намекнул на исход суда о выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента.

Как заявил он в комментарии журналистам в ходе рабочего визита в Париж, глава государства не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что решение Конституционного cуда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение", – заявил президент.

Комментируя вопрос, как он будет реагировать, если КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский заявил: "Давайте дождемся решения".

Владимир Зеленский Politeka

"Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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