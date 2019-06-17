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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Такое решение и будет": Зеленский намекнул на исход суда о выборах в Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента.

Как заявил он в комментарии журналистам в ходе рабочего визита в Париж, глава государства не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что решение Конституционного cуда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Даже не думаю, что будет другое решение", – заявил президент.

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Комментируя вопрос, как он будет реагировать, если КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский заявил: "Давайте дождемся решения".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Politeka

"Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

  • 11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Конституционный суд УкраиныВыборы 2019
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ivanov koly
ivanov koly
если КС отменит роспуск ВР-сторонники зе выйдут на майдан(шутка)
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Так за ЗАКОНОМ,чи -за ЗАПИТОМ народу? чи його певної групи? Хтось розуміє,для чого існують ЗАКОНИ? Узурпація ВЛАДИ відбувається завжди за ЗАПИТОМ "народу".
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Надежда Вера
Надежда Вера
Лучше бы приструнил тех, кто саботировал работу Рады, а то под песню или ролик про плохую Раду ( плохую по вине саботажников) Зелик лишает страну возможности получить еще такие необходимые законы для развития страны. Или он прикидывается, что не понимает, что в будущую Раду зайдут сегодняшние саботажники, слуги олигархического народа - это раковая опухоль Украины.
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Kostyk Bogdan
Kostyk Bogdan
Надежда Вера, тут, розумієш в чому діло. Якраз він, і хоче, щоб ці люди прийшли. Бачила, його список, в слугу народу? Подивись.
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