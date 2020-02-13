Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и ветеранами войны против российской агрессии посмотрели комедийную киноленту "Наши котики" режиссера Владимира Тихого, созданную в копродукции Украины, Канады и США.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Порошенко рассказал, что фильм – о приключениях украинских добровольцев на Донбассе, которые в 2014 году пошли защищать Украину от российско-террористических войск.

Политик отметил, что "Наши Котики" – фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Я слышал огромное количество положительных отзывов об этом фильме и все они оправданы. Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины – прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики.

Мое твердое убеждение – этот фильм демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов", которые работали на другое государство, к "Котикам", которые показали, что страна побеждает, когда она начинает смеяться над врагом", – поделился Порошенко.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"Спасибо за профессионализм всей творческой команде, представители которой сегодня вместе с нами в кинозале. Вы сделали фантастическую работу! Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 тысяч зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы – смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими котики", – призвал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что за время своего правления команда Зеленского до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы Минским соглашениям, которые критиковали, идя к власти.

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