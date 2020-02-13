Главная Новости
13 февраля • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

1.8т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и ветеранами войны против российской агрессии посмотрели комедийную киноленту "Наши котики" режиссера Владимира Тихого, созданную в копродукции Украины, Канады и США.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Порошенко рассказал, что фильм – о приключениях украинских добровольцев на Донбассе, которые в 2014 году пошли защищать Украину от российско-террористических войск.

Политик отметил, что "Наши Котики" – фильм о супергероях, которые живут среди нас. О тех, кто сохраняет боевой дух и добрый юмор в самых сложных обстоятельствах.

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

О тех, кто глядя в глаза смерти, смело говорит ей: "Пошла вон!" О тех, кто выбрал свободу ценой собственной жизни. О тех, кто никогда не сдаст Родину на растерзание врагу.

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

"Я слышал огромное количество положительных отзывов об этом фильме и все они оправданы. Это пример совершенно нового стиля фильмов о войне за независимость Украины – прекрасное сочетание юмора и драмы, реализма и мистики.

Мое твердое убеждение – этот фильм демонстрирует то расстояние, которое прошла наша страна от "Сватов", которые работали на другое государство, к "Котикам", которые показали, что страна побеждает, когда она начинает смеяться над врагом", – поделился Порошенко.

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

Такие не сдают Родину: Порошенко поделился впечатлениями от "Наших котиков"

eurosolidarity.org

"Спасибо за профессионализм всей творческой команде, представители которой сегодня вместе с нами в кинозале. Вы сделали фантастическую работу! Обращаюсь к владельцам кинотеатров: продолжайте прокат "Наших Котиков"! Этот замечательный фильм посмотрело около 100 тысяч зрителей, а миллионы еще хотят посмотреть. Поэтому скорее в кинозалы – смеяться и не сдаваться вместе с "Нашими котики", – призвал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что за время своего правления команда Зеленского до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы Минским соглашениям, которые критиковали, идя к власти.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Марина Порошенко Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
14
21
Смешно
8
Интересно
0
Печально
21
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Полтавский Пол
Полтавский Пол
фильм дермище полное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Только в нeдострaне ,могут снять КОМЕДИЮ про вoйну,Карл !!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
опосля просмотра,Петя замахнул стакан водки и заскулил-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги