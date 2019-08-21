"Так решил народ!" У Зеленского рассказали, как поделят Раду

В Верховной Раде 9-го созыва комитеты будут формировать совместным решением, учитывая количественный состав комитетов парламента предыдущего созыва.

Об этом "Интерфакс-Украина" рассказала глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что состав комитетов разделят пропорционально, согласно требованию части 4 статьи 81 закона о регламенте ВР.

"Соответственно, выполняя волю украинского народа, депутаты от партии "Слуга народа" должны занять 60% от состава каждого комитета Рады. Представительство других фракций и внефракционных депутатов также должно отвечать результатам внеочередных парламентских выборов", – пояснила она.

Кравчук добавила, что при определении общего количественного состава комитетов парламента подготовительная депутатская группа основывалась на совместном решении о минимальной и максимальной границе – 7 и 31 член комитета, а также на количественном составе комитетов ВР 8-го созыва.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, среди избранных депутатов Верховной Рады IX созыва вспыхнул новый скандал из-за состава парламентских комитетов. По мнению некоторых депутатов, количество мест в них не соответствует реальным потребностям.

Отметим, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27.

Также партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

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