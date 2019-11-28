Так было при Януковиче: в "ЕС" резко отреагировали на обыски у Зверобой

В партии "Европейская солидарность" отреагировали на обыски у депутата и волонтера Маруси Зверобой. Нардепы заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на заявление волонтера.

Об этом сообщает пресс-служба партии. Парламентарии заявили, что она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года.

"Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого", – говорится в заявлении.

В "ЕС" высказались об обысках в Зверобой Facebook Маруси Зверобой

В партии добавили, что три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации.

"Наступление на Зверобой – это не только реакция на ее критические замечания по отступлению на фронте. Это – часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить одну из своих предвыборных обещаний", – отметили в "ЕС".

Напомним, в четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к волонтеру и участнику войны на Донбассе Маруси Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в спор с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертен", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Через высказывания Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержение государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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