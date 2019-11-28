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29 ноября • обновлено в 11:12
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Так было при Януковиче: в "ЕС" резко отреагировали на обыски у Зверобой

9.5т
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В партии "Европейская солидарность" отреагировали на обыски у депутата и волонтера Маруси Зверобой. Нардепы заявили, что шокированы несоизмеримой реакцией правоохранительных органов на заявление волонтера.

Об этом сообщает пресс-служба партии. Парламентарии заявили, что она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года.

"Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого", – говорится в заявлении.

В "ЕС" высказались об обысках в Зверобой

В "ЕС" высказались об обысках в Зверобой

Facebook Маруси Зверобой

В партии добавили, что три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации.

"Наступление на Зверобой – это не только реакция на ее критические замечания по отступлению на фронте. Это – часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей, разочарованных ее неспособностью выполнить одну из своих предвыборных обещаний", – отметили в "ЕС".

Напомним, в четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к волонтеру и участнику войны на Донбассе Маруси Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в спор с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертен", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Через высказывания Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержение государственной власти".

  • Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Маруся Зверобой
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Да шо ж такое...Пеця в уголовных делах, Яник убёг, Мишко по крышам сбежал, Надья в нары-ПАСЕ-Рада-нары )) теперь снова не то..а виноват путин
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Червоний Данило
Червоний Данило
Эта дешевая и постановочная спец операция, войдет в учебники истории, под названием - "Наступление на Зверобой". Она будет описывать события, в которых еще вчерашний шут, а сегодня президент, прикрываясь элитным спецподрозделением и карманными прокурорами, пытается удержатся в президентском кресле, путем ареста депутата и волонтера Маруси Зверобой. Которая является не только патриоткой Украины, волонтеркой, но и воевала в АТО. Данная ситуация в полной мере копирует аналогичные события времен правления Януковоща. Когда да-унецкий туп-оголовый уп-ырь, был выдвинут на кресло президента аналогичными уп-ырями с востока страны, для полного и безоговорочное управления страной путем поглощения россией. Когда уничтожались все патриоты, инакомыслящие, просто украинцы и уничтожалась свобода слово, а на посты назначались сугубо пророссийские враждебные элементы.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Червоний Данило, будешь ехать на грядки в Польшу весной-не забудь купить спрей "Антикурва".Это может помочь тебе не жрать флажки УПА на карачках и извиняться за то что ты х о х о л.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
дрочат потихоңьку свидомое б ы д л о...И заметьтее все эти Яроши ,Тягнибоҡи и Билецҡие заҫүнули свои языки в ж о п у.... Значит припекает знатно и дана ҡомаңда не рыпаться и готовить сухари... Счета видать уже заморозили на ҡипрах с оффшорами..Теперь начинают искатьь виноватых...Сотня небесная үже не сотня. Начинают дело об убийствах на майдане и в Одессе,развели войска,отпускают Софку без галдежа на песню года.... Дело щвах у простого украинҫҡого Петлюры....
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