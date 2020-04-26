"Тайный" конкурс на пост главы налоговой внезапно отменили: что было не так

Политика 16:15, 26.04.2020 Обновлено: 20:29, 26.04.2020

Кабинет министров после информации о конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы принял новое скандальное решение – теперь вместо отбора разрешили ограничиться контрактом.

Распоряжение появилось на сайте правительства в воскресенье, 26 апреля.

Ранее стало известно о конкурсе, который должен был закончится всего через 2 дня. В таком решении также нашли нарушения закона "О государственной службе".

Как написал в Facebook бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, в законе идет речь о том, что срок подачи информации для участия в конкурсе не может составлять менее 7 и более 30 календарных дней со дня опубликования информации о его проведении.

Конкурс на главу налоговой проходит с нарушениями

Результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня опубликования информации о проведении такого конкурса.

"Я не юрист, но с точки зрения закона такой конкурс выглядит сомнительным. Соответственно, сомнительным будет и статус назначенного на нем руководителя. Со всеми вытекающими последствиями для эффективности и перспектив его работы", – подчеркнул Кухта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Позднее правительство огласило конкурс на вакансии главы ГНС и его заместителя, который заканчивается уже в понедельник, 27 апреля.

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