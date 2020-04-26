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26 апреля • обновлено в 16:23
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"Тайный" конкурс на пост главы налоговой: нашлось показательное нарушение

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Конкурс на должность главы Государственной налоговой службы, который должен закончиться всего через два дня после начала, нарушает закон "О государственной службе".

Как написал в Facebook бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, в законе идет речь о том, что срок подачи информации для участия в конкурсе не может составлять менее 7 и более 30 календарных дней со дня опубликования информации о его проведении.

Конкурс на главу налоговой проходит с нарушениями

Конкурс на главу налоговой проходит с нарушениями

Результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня опубликования информации о проведении такого конкурса.

"Я не юрист, но с точки зрения закона такой конкурс выглядит сомнительным. Соответственно, сомнительным будет и статус назначенного на нем руководителя. Со всеми вытекающими последствиями для эффективности и перспектив его работы", – подчеркнул Кухта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Позднее правительство огласило конкурс на вакансии главы ГНС и его заместителя, который заканчивается уже в понедельник, 27 апреля.

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Место
Украина
Теги
нарушения Государственная налоговая служба (ГНС)
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