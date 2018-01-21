Тайные переговоры Порошенко и Путина: у президента Украины сделали заявление

Президент Украины Петр Порошенко не проводил никаких тайных переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе Администрации Президента Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков намекнул, что главы РФ и Украины проводили тайные переговоры, о которых СМИ неизвестно.

"Никаких двусторонних встреч Президент Украины с Президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили в АП.

Как писал "Обозреватель", недавно Порошенко заявил о необходимости дать жесткий отпор России.