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Тайные переговоры Порошенко и Путина: у президента Украины сделали заявление

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Президент Украины Петр Порошенко не проводил никаких тайных переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе Администрации Президента Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков намекнул, что главы РФ и Украины проводили тайные переговоры, о которых СМИ неизвестно.

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"Никаких двусторонних встреч Президент Украины с Президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили в АП.

Как писал "Обозреватель", недавно Порошенко заявил о необходимости дать жесткий отпор России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтЭксклюзив
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
Место
УкраинаКиев
Объект
Администрация Президента
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