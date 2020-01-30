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30 января • обновлено в 13:34
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Тайная поездка Зеленского в Оман: украинцы не поверили президенту

1.4т
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Только 12% украинцев поверили, что нашумевший визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман был рабочим. 31% общества убежден, что глава государства ездил туда на семейный отдых. Еще 10% не исключают, что в Омане Зеленский встречался с российским руководством, а 6% – что это было прикрытие офшорных операций.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 21 января 2020 года по заказу OBOZREVATEL.

Визит Зеленского в Оман

Визит Зеленского в Оман

Примечательно, что 41% респондентов и вовсе отметили, что ничего не знают об этой поездке, или затруднились с ответом.

Что касается отношения общества к загадочному визиту Зеленского в Оман, то оно также разнится. Так, 31% опрошенных считают, что президент поступил правильно, поскольку может отдыхать, где захочет. 26% убеждены, что неправильно, потому что на Рождество глава государства должен был быть в Украине. 25% населения вообще не интересно, где отдыхает президент.

Тайная поездка Зеленского в Оман: украинцы не поверили президенту

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Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры с кем захочет.

Тайная поездка Зеленского в Оман: украинцы не поверили президенту

В ходе исследование было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана в рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

  • Позже стало известно, в Маскате лидер Украины мог встречаться с московской делегацией, которую туда доставил самолет лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

  • В Государственном управлении делами признали, что не выделяли финансирование на пребывание президента Украины Владимира Зеленского в Омане и не организовывали его перелет.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зачем обсуждать брехню! Все понимают, что их разводят. Ну сделай выводы - трепло. Все! Придет время вспомни об этом!
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
С Путлером тайно встретился и взял деньги за Крым!!!!...продал нас Зелебоба!
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