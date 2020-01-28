Тайная группа влияния в "Слуге народа" попала на видео: кто входит

В сеть попало видео, на котором запечатлена так называемая группа влияния Павлюка, которую организовал черновицкий бизнесмен Илья Павлюк в партии "Слуга народа".

Нардепы провели тайную встречу в Киеве Мариинском зале отеля "Украина". Кадры были обнародованы исключенным из партии депутатом Антоном Поляковым в Telegram. (Чтобы посмотеть видео, проскролльте до конца экрана)

Встреча была организована не только Павлюком, но и соратником "семьи" Януковича Сергеем Тригубенко, который при сбежавшем президенте был куратором угольной промышленности.

На встрече были замечены: Ольга Кавун, Артем Дмитрук, Алексей Ковалев, Алексей Леонов, Николай Галушко, Павел Павлиш, Владимир Гевко, Владимир Тимофийчук, Олег Марусяк, Юлия Диденко, Олег Арсенюк, Юрий Кузбит, Валерий Божик, Максим Заремский, Александр Аликсийчук, Александр Горобец, Зиновий Андрийович, Елена Лыс, Игорь Негулевский, Олег Воронько, Максим Павлюк (племянник Ильи Павлюка), Александр Ковальчук, Оксана Грищук, Сергей Бунин. Они входят в группу Павлюка.

Сообщается, что встреча была посвящена голосованию на заседании Верховной Рады за законопроекты, выгодные группе Павлюка-Трегубенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлюк отвечает за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды, а заодно тесно связан с одиозным экс-нардепом в розыске Игорем Калетником.

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