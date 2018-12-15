Спочатку – про одне доленосне рішення парламенту воюючої країни. Така собі чергова замальовка на тему, чим займалася та які закони ухвалювала наша Верховна Рада напередодні введення воєнного стану.

Пригадуєте бюджетну ніч, депутатські походеньки кулуарами парламенту, їх мляві інтерв’ю на тему "іде процес узгодження позицій"? І оту заяву, що вже стала класикою вітчизняного парламентаризму – про "перегар у сесійній залі Ради"?

І от тільки тепер, після прийнятого тієї ночі закону про зміни до Податкового кодексу, нарешті з’ясувалося, що в ту бюджетну ніч депутати не просто так бухали в сесійній залі. Це вони таким чином проводили перевірку запропонованих змін на відповідність реаліям.

Зараз спробую це довести. Справа в тому, що після того, як закон про зміни до Податкового кодексу було оприлюднено у ЗМІ, юристи звернули увагу на одну позицію.

Верховна Рада на законодавчому рівні визначила поняття "віскі". Зроблено це було саме під час голосування за ті самі зміни до Податкового кодексу, в ту саму бюджетну ніч. Крапка.

Тоді в залі дійсно тхнуло перегаром. Але лише тепер стає зрозумілим, що наші обранці в ту ніч приймали на груди не просто так. А тому що були змушені дослідним шляхом встановити, чим відрізняється справжній віскі від підробок, аби потім результати досліджень зафіксувати в законі.

Погодьтеся, в таких справах будь-яка помилка неприпустима. Це ж вам не "закон Савченко", який можна прийняти, а потім скасувати. Це ж на століття робиться. Це ж дуже важливо – саме зараз на законодавчому рівні закріпити, що воно таке, оте віскі, яка має бути його міцність і який він повинен мати аромат.

Ладно, поїхали далі. Є така неофіційна практика – вимірювати рівень заможності і благополуччя тієї чи іншої країни, окрім стану громадських вбиралень, ще й характером злочинів, які вчиняють її пересічні громадяни.

Не рецидивісти, а саме прості хлопці та дівчата, що вперше вирішили піти на порушення закону.

З Одещини повідомляють: у ніч на 12 грудня в місті Теплодар чоловік проник до будинку з метою пограбувати його, зібрав їжу, але потім вирішив ще й повечеряти – зрозуміло, харчами власників помешкання, які не влізли в торбу.

Поставив на плиту каструлю, дочекався коли вода закипить, кинув туди макарони. Але щось пішло не так. Щось там поруч з плитою загорілося, почалася пожежа. Сусіди викликали відповідні служби, які і затримали горе-зловмисника.

Та справа тут зовсім не в макаронах. Просто затриманий злочинець, який виявився мешканцем Луганської області, як на мене – типовий представник сучасного кримінального світу.

А от що стосується професійних якостей борців з криміналом. З Харкова повідомляють: тамтешній суд визнав невинною 30-ти річну жінку, яку 2 роки тримали у слідчому ізоляторі на підставі її щиросердного зізнання, яке було, в прямому сенсі цих слів, вибито копами.

Суд встановив, що підозрювану у вбивстві прямо у відділку поліції копи били руками, ногами, книжками, змушуючи її взяти на себе вбивство коханця. Врешті-решт вона зламалася і підписала усі папери, що їй дали. В слідчому Ізоляторі жінка, яку суд визнав невинною, провела приблизно два роки.

І це я так – мимохіть зазирнув у стрічку кримінальних новин лише за одну добу. А скільки усього такого, про що не повідомляють офіційні джерела. І навмисно, за допомогою базікаючих голів у зомбоящиках, намагаються відволікти суспільство від реального стану речей. І реальних проблем країни.