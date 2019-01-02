Сюмар рассказала, как Зеленский может испортить планы Медведчука на Украину

Украинский шоумен, основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский может "сломать игру" лидеру общественного движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку, оттянув голоса избирателей на юго-востоке Украины.

"Он (Медведчук. — Ред.) не понимает, чем живет эта страна, и не видит, что его игру ломают не Ахметов с Вилкулом. Его игру ломает патриотически настроенный Владимир Зеленский, который в городах юго-востока становится реальной альтернативой "старым политикам", — сказала народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар в интервью LIGA.net.

Виктория Сюмар Лига

Она подтвердила, что Москва давно сделала ставку на Медведчука.

"Для них — Медвечука и Кремля — это болезненно и чувствительно (голосование за исключение Бойко и Левочкина из Оппоблока, за что РФ ввела новые санкции против украинских политиков. — Ред.), потому что бренд Оппоблока стоит определенный процент избирателей. Если вы посмотрите социологию, то увидите, что выбирают Бойко и Оппозиционный блок. И если от ОБ будет другой кандидат, то может сработать плашка Оппоблока, и она может переполовинить рейтинг Бойко, который сейчас представляет Оппозиционную платформу — За життя. Это не позволяет Медведчуку сыграть в игру, где кандидат имеет откровенные пророссийские настроения. Мне кажется, что Медведчук отстал от Украины лет на 15", — подчеркнула она.

Медведчук и Зеленский Коллаж

По словам Сюмар, выдвижение Зеленского было оригинальным и заставило всех в праздники говорить именно о нем.

"С другой стороны — такой формат дал возможность оппонентам Зеленского говорить о его неуважении и даже непонимании государственных символов и традиций. Заявка о "новых" на президентских выборах вообще странная, так как сам он "новый" и в этом нет сомнений", — сказала она.

Поэтому, по словам политика, хоть в избирательный процесс Зеленский ворвался очень стремительно, отсутствие опыта, необходимых знаний, а также сила мотивации могут стать базовыми проблемами в кампании, которая, в тоже время, "несомненно будет самой креативной и виртуальной".

При этом Сюмар не верит в то, что комик может быть техническим кандидатом Коломойского для Юлии Тимошенко:

"Я не верю, что игра в такие ставки возможна на таком примитивном уровне. В таком случае он потеряет вообще все. Если он почувствует запах победы, то он пойдет до конца. И Коломойского это касается тоже".

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