Сюмар раскритиковала послание Зеленского к украинцам в Раде

В ежегодном послании к украинцам в Верховной Раде президент Владимир Зеленский называл не свои достижения, а предшественников.

Об этом с трибуны парламента во вторник, 20 октября, сказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. По ее словам, на самом деле президент не имел отношения к двум революциям, как об этом сказал.

"Он рассказывает, что он к двум революциям имел отношение. Я к ним имела отношение, а не он. Где он тогда был? Он "играл на рояле", когда мы стояли на всех площадях страны", – сказала Сюмар.

Представительница "Европейской солидарности" отметила, что президент должен был сказать, куда движется страна – в Европу или в Россию, или она вообще застыла и простаивает.

"Президент должен был сказать, что происходит с армией – это его прямые полномочия. Почему она разрушается и почему он собирается ее сокращать, когда мы ее строили, ее вся страна строила последние шесть лет", – подчеркнула депутат.

Сюмар отметила: "Он обращается к стране на "ты", я тоже скажу. Ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014 – ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году. Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил".

Она напомнила, как бюджетный комитет под руководством депутатов монобольшинства забрал 140 миллионов гривен, которые должны идти в том числе на завершение строительства больницы, а Зеленский заявил, что якобы вернул эти 200 миллионов гривен.

"Ты рассказываешь здесь о ракетных программах или ты угрожаешь Турчинову, который построил эти ракетные программы, и к которым ты имел нулевое отношение. Ты рассказываешь о силовых структурах и о правоохранительных органах, которые ты используешь, для того, чтобы разбираться с оппозицией, потому что ты боишься Порошенко", – сказала Сюмар.

"Люди знают правду. Они живут на реальной земле", – резюмировала Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады, где рассказал о проблемах с коронавирусом и о ситуации с оккупированными территориями.