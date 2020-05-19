"Европейская Солидарность" требует от Зеленского отказаться от намерений ввести двойное гражданство в Украине и отозвать поданный им законопроект. Ведь этот проект противоречит Конституции и создает условия для легаизации российских паспортов, выданных по приказу Путина в ОРДЛО. Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в Верховной Раде.

В "ЕС" выступили против введения двойного гражданства: противоречит Конституции и легализует российские паспорта в ОРДЛО eurosolidarity.org

Она отметила, что законопроект о двойном гражданстве на самом деле появился уже несколько месяцев назад. Несколько раз он стоял в повестке дня, но снимался с рассмотрения.

"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единое гражданство", – подчеркнула депутат.

По ее словам, законопроект предусматривает целый ряд новелл, которые дают возможность фактически узаконить двойное или тройное гражданство и иметь неограниченное количество паспортов.

"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны – это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается", – объяснила Сюмар.

Представительница фракции "Европейская Солидарность" отметила последствия, к которым может привести принятие этого законопроекта.

"Вы знаете, что на территории ОРДЛО – временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – Россия начала огромную программу по предоставлению украинским гражданам российских паспортов. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта", – отметила Виктория Сюмар.

При этом, по словам Сюмар, из украинского гражданства эти люди не выходили.

"Дело в том, что когда эти люди получали российский паспорт, украинский паспорт они не сдавали. Они получали российские паспорта в обмен на так называемые паспорта ЛНР/ДНР. Таким образом, эти люди сегодня обладают как украинскими, так и российскими паспортами", – добавила Сюмар.

Политик подчеркнула: двойное гражданство как ничто другое развяжет руки России во влиянии на внутриполитические процессы в Украине.

"Это означает, что люди с российскими паспортами смогли бы и избирать своих представителей в органы власти Украины и даже избираться", - отметила Сюмар.

Кроме того, она пояснила, что законопроект о двойном гражданстве определяет перечень органов власти, где не могли работать люди с двойным гражданством, в частности Совет национальной безопасности и обороны, Генеральный штаб, Государственная комиссия по ценным бумагам.

"Однако Верховная Рада Украины в этот перечень не попадала, то есть фактически люди с двойным тройным гражданством могли быть депутатами Верховной Рады Украины", – отметила Виктория Сюмар.

Представительница "Европейской Солидарности" отметила также недопустимость принятия закона, противоречащего Конституции.

"Оппозиция жестко настаивала на том, что такой законопроект противоречит Конституции и может привести к крайне негативным последствиям, и позволяет инкорпорировать российские сценарии в украинском публичную политику, что может привести к очень плохим последствиям для Украины", - отметила Сюмар.

Она призвала Зеленского вообще отозвать законопроект о двойном гражданстве - во избежание даже гипотетического риска его принятия.

"Сейчас этот законопроект был снят с повестки дня. Наверное дочитали, поняли угрозы. Но мы требуем, чтобы этот законопроект был отозван президентом Украины. Только так этой угрозы на самом деле можно избежать, чтобы не случилось так, что его вынесут на рассмотрение в какой-то неудобный момент" , – заявила Сюмар.

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