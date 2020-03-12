Украине пытаются навязать экономическую ответственность за территории, которые она не контролирует. Это – план Кремля, который приведет к федерализации и развалу нашего государства.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. В комментарии журналистам телеканала "Прямой" она подчеркнула, что так называемый "диалог" с главарями ОРДЛО – это российский сценарий, который не скрывают в Москве.

"Это очень кризисная ситуация, которая может привести к глубокому обострению внутриполитической ситуации в Украине и не может коррелироваться международными нормами. Потому что в Украине эти организации признаны террористическими и диалог с ними – это фактически преступление. Я уже не говорю о том, что мы отыгрываем российский сценарий", – убеждена Сюмар.

Виктория Сюмар

По ее словам, это дорога не к миру, а к федерализации и к российскому сценарию ослабления и уничтожения Украины.

"Нам навязывают сегодня, чтобы в Киеве боевики диктовали свои условия, что не будет воспринято украинцами и лишь обострит политическую ситуацию внутри страны. У нас местные выборы впереди – как на это отреагируют разные регионы, очень большой вопрос сегодня. Власть, когда она стала на этот путь, должна отдавать себе отчет, куда этот путь должен привести", – отметила Сюмар.

Она также спрогнозировала, что попытки продвинуть российский план будут все более интенсивными. Зато Украина должна укреплять антипутинскую коалицию на Западе, усиливать партнерские отношения со странами ЕС, США и другими партнерами.

"На фоне глобального кризиса нам надо искать другие пути, как разговаривать с Москвой, которая также страдает очень сильно от мирового экономического кризиса. И здесь нам нужно искать партнеров на Западе, а не пытаться найти общий язык с россиянами, которые заинтересованы только в одном полном ослаблении и уничтожении Украины", – отметила Сюмар.

Она подчеркнула, что "Европейская солидарность" абсолютно не воспринимает такого развития событий, который предлагает действующая власть. По мнению парламентариев, это тот путь, который ослабляет Украину. Это позволяет россиянам реализовывать свои сценарии.

"Мы за этим наблюдаем и призываем власти прекратить такие попытки, стараться действовать защищая интересы Украины, а не пытаться наладить диалог с врагом", – отметила Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что поездки в Россию депутатов ОПЗЖ – это удар в спину всем украинцам. Пожимать руки тем, кто позволил захват Донбасса и аннексию Крыма – это предательство.

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