Сюмар: нарушение принципа независимости НАБУ и ГБР от президента – правовой беспредел

Независимость НАБУ и ГБР является важным условием для сохранения демократии в Украине и приближения нашего государства к европейским стандартам.

Об этом заявила депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, написала пресс-служба политсилы.

"Базовым принципом при назначении руководства НАБУ и ГБР является независимость этих органов. И избираются они независимыми конкурсными комиссиями, а президент получает только право поставить свою подпись. Именно это и предусмотрено принятыми законами о ГБР и НАБУ. Но почему-то в предложенном законопроекте 1014 о праве президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР забыли об этом вспомнить", – сказала депутат.

Депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар Пресс-служба "ЕС"

Она подчеркнула, что полномочия четко закреплены в Конституции и касаются сферы ответственности главы государства – обороны и международной политики.

"Конституция Украины в разделе 5 четко определяет полномочия президента Украины. Там есть полномочия, касающиеся сферы безопасности и обороны, есть полномочия, касающиеся внешней политики... У нас все так хорошо с безопасностью и обороной? У нас уже не стреляют на востоке? Нам нужны дополнительные полномочия в сфере хозяйствования и сфере экономики? У нас все так замечательно с внешней политикой? Мы сейчас можем потерять ключевого свидетеля по делу МН-17 и вывести Россию из Гаагского трибунала. Об этом мы сейчас не говорим... А говорим о том, что нам нужны дополнительные функции президента для хозяйственной деятельности", – заметила парламентарий.

Депутат призвала новую власть не допускать ошибки президентов Кучмы и Януковича, которые пытались монополизировать властные полномочия в своих руках.

"Напомню, у какого президента были такие полномочия. Это был Леонид Данилович Кучма. Закончилось Оранжевой революцией. Затем через суд Конституцию Кучмы вернул себе Янукович. Поехал на Ростов. Давайте не делать глупостей, давайте выполнять Конституцию. Попробуем по ней пожить. Уважать друг друга, а не пытаться сразу натянуть на себя кучу полномочий для того, чтобы создавать органы, перечень которых вы даже не подаете, а это реально правовой беспредел", – отметила Сюмар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины подала в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в ст. 106 Основного закона о закреплении полномочий президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата

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