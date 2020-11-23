Сюмар: "ЕС" единственная из партий, которая показала электоральный рост по результатам местных выборов

"Европейская солидарность" – единственная общенациональная партия, которая продемонстрировала по результатам местных выборов существенное наращивание электоральной поддержки и зашла во все горсоветы областных центров.

Об этом во время брифинга заявила народный депутат Виктория Сюмар, сообщила пресс-служба политсилы. В частности, она отметила, что "Европейская Солидарность" единственная партия, которая получила первое место в пяти регионах – Львовской, Тернопольской, Ровенской, Киевской областях и городе Киеве.

"Мы являемся одной из двух политических сил в стране, которые зашли во все областные советы. Это "Европейская Солидарность", которая зашла во все областные советы, и партия "Слуга народа". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батьківщина" в ряд областных советов не зашли и своих представителей там иметь не будут. В то же время "Европейская Солидарность" является единственной в стране политической силой, которая зашла во все городские советы областных центров. Такого результата ни одна другая политическая сила не достигла. Мы видим, что "Слуги" провалились в Ивано-Франковске и во Львове. Они там не будут иметь своих фракций. в очень многих регионах нет ОПЗЖ, еще больше регионов – нет "Батьківщини" и "За майбутнє". Только "Европейская Солидарность" присутствует как во всех областных советах, так и во всех городских советах областных центров", – отметила Сюмар.

Она также обратила внимание на обнародованный агрегированный рейтинг от Социологической группы Рейтинг, который показывает резкое падение поддержки партии "Слуга народа" и роста "Европейской Солидарности".

"Они составили областные советы и составили районные советы Донецкой и Луганской областей, взяв фактически один голос – один избиратель. И мы видим, что сейчас цифры агрегированного рейтинга партий выглядят так: 14,5% у "Слуг народа", "Европейская Солидарность" 13,7%, ОПЗЖ 12,5%, "За майбутнє" 8,6%, "Батьківщина" 8,5%. Все остальные политические силы 5-ти процентный барьер по стране не преодолевают", – констатирует Сюмар.

"Если мы посмотрим по процентам прироста по каждой политической партии, то можно увидеть, что "ЕС" – единственная политическая сила в Украине, которая сегодня демонстрирует стабильный рост. По сравнению с прошлой парламентской кампанией "ЕС" выросла практически на 70%. Зато "Слуга народа" упала почти на 200% – с 43%, которые у них были на парламентских выборах, до 14,5%. Так же около 5% есть падение у ОПЗЖ, и достаточно стабильно стоит на месте "Батьківщина", как показывают последние выборы", – говорит Виктория Сюмар.

"Мы смоделировали следующий парламент, если бы выборы состоялись на следующей неделе. У "Слуги народа" было бы 114 мандатов, у "Европейской Солидарности" – 108, ОПЗЖ – 97, "За майбутнє" – 66, и "Батькивщина" – 65. Это, конечно, грубые подсчеты, поскольку выборы будут проходить по новой системе. Но если считать по этим процентам, то мы бы имели именно такой расклад сил. По мнению партии "Европейская Солидарность", это достаточно серьезный старт для нас на парламентские выборы, о внеочередности которых сегодня говорят все чаще", – считает Виктория Сюмар.

Она также отметила, что кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк получил убедительную победу на выборах городского председателя Ровно. Сюмар отметила, что ни "Слуга народа", ни ОПЗЖ на этих выборах не смогли завоевать ни одной должности главы областного центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об увеличении поддержки "Европейской Солидарности" сообщал лидер партии Петр Порошенко. Он отметил, что политсила объединила всю Украину.