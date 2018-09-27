''Сытник, завершайте эти игры'': как в Киеве требовали отчета директора НАБУ

В среду, 26 сентября, в Киеве под зданием Национального антикоррупционного бюро Украины несколько десятков общественных активистов, ветеранов войны на Донбассе и просто неравнодушных граждан провели импровизированный митинг (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Причиной акции стало нежелание главы ведомства Артема Сытника отчитываться перед профильным комитетом Верховной Рады Украины (и в целом перед украинским народом), отсутствие реальных результатов работы НАБУ, на оплату работы которого идут большие суммы из карманов налогоплательщиков, и постоянные конфликты с другими правоохранительными структурами, которые провоцирует директор НАБУ, сообщают "Подробности".

Акция против Сытника "Подробности"

"Перед вами отчет НАБУ за первое полугодие 2018 года. В нем сто страниц, картинок, каких-то странных шариков, а по делу ничего конкретного. Открываем отчет, к примеру, на четвертой странице — на всю страницу портрет Артема Сытника?!" — возмутился, выступая на митинге, журналист Всеволод Филимоненко.

В свою очередь, представитель Всеукраинского общественного объединения "Честное Слово" Владимир Омельчук в своем выступлении сделал акцент на том, что в то время, когда Сытник скрывается от широкой общественности, она должна заставить чиновника отчитаться публично. "Мы знаем один из фактов, когда в последний момент он не предупредил комитет по предотвращению коррупции о том, что он не сможет появиться. О чем это говорит? Что, прикрываясь влиятельными друзьями, Сытник фактически срывает публичную сторону деятельности НАБУ!" — сказал он.

Также на митинге не обошли вниманием и проблему подпольного казино "от НАБУ": ведомство по сути "крышевало" его работу. Более того, заведение было создано с целью провоцирования преступлений правоохранителей, и он являлся частью теневой деятельности НАБУ.

Помимо всего, участники митинга в своих выступлениях озвучили некоторые факты из сомнительного прошлого Сытника. К примеру, речь идет об обязательстве Броварского ЖСК предоставить директору НАБУ двухкомнатную квартиру площадью 82 кв. м за средства, переведенные одним из благотворительных фондов.

Ввиду вышеизложенного, Омельчук от имени ОО "Честное слово" и других общественных и журналистских инициатив озвучил требование о публичном отчете Сытника и максимальной прозрачности в деятельности НАБУ.

"Мы здесь собрались, чтобы откровенно сказать: действия Сытника и НАБУ подрывают доверие к специальным органам и правоохранительной системе!" — сказал он.

В свою очередь, Владислав Грищенко (позывной "Буча") от имени воинов, воюющих на фронте выразил свое возмущение тем, что на входе в НАБУ стоит охранник в кевларовом бронежилете, а на передовой этого нет. Он также упомянул о бессмысленной войне между правоохранителями, развязанной НАБУ, которую ведомство ведет с помощью максимально экипированного спецназа, тогда как бойцы в окопах одеты в самые дешевые доспехи. В этой связи Грищенко призвал Сытника с его командой поехать вместе с ним на передовую.

"Это недопустимо, когда такие организации делают свои дела у нас за спиной, когда в центре Киева идут разборки между НАБУ и САП. Сытник, завершайте эти игры!" — обратился он к главе НАБУ.

Последняя фраза впоследствии стала резолюцией митинга. Однако за все время акции протеста к ее участникам так и не вышел ни Сытник, ни какой-либо другой уполномоченный представитель его ведомства.

В конце митинга протестующие отметили, что в случае, если к ним не прислушаются, реакция общественности может быть совершенно другой. А учитывая присутствие ветеранов войны — достаточно радикальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября под Посольством США в Украине также провели митинг за отставку директора НАБУ Сытника. Люди заявили, что им надоела его бездеятельность.