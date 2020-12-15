Сытник прокомментировал дело относительно "миллионной взятки" Гройсману

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что пока идет расследование по делу " Укрбуда" и Национальной гвардии в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать.

В интервью изданию zn.ua Сытник отметил, что в бюро будут делать заявления только опираясь на установленные факты.

"Мы же еще ничего не говорили по этому поводу. Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленый факт – дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов – продолжается расследование", – заявил он.

Сытник подтвердил, что в рамках расследования по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.

Директор НАБУ добавил, что экспертизу по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".

Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее сообщил, что НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах Гройсмана. Показания против бывшего премьера дал владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

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