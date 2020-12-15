Сытник прокомментировал дело относительно "миллионной взятки" Гройсману
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что пока идет расследование по делу " Укрбуда" и Национальной гвардии в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать.
В интервью изданию zn.ua Сытник отметил, что в бюро будут делать заявления только опираясь на установленные факты.
"Мы же еще ничего не говорили по этому поводу. Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Полностью установленый факт – дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов – продолжается расследование", – заявил он.
Сытник подтвердил, что в рамках расследования по ряду направлений проводились обыски. В частности, и в помещении по делу бывшего премьера.
Директор НАБУ добавил, что экспертизу по оценке помещения в деле Гройсмана еще не завершили, поэтому он не может "ни в положительном, ни в отрицательном ключе комментировать это дело".
Напомним, журналист Юрий Бутусов ранее сообщил, что НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах Гройсмана. Показания против бывшего премьера дал владелец "Укрбуда" Максим Микитась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
Также стало известно, что Максим Микитась в среду, 2 декабря, якобы вышел из Лукьяновского СИЗО.
Кроме того, Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда".