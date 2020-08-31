Сытник остается директором бюро – заявление НАБУ

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины и не означает его увольнения.

Об этом сказано в заявлении НАБУ в связи с признанием неконституционным указа президента о назначении Артема Сытника директором. Также такое решение ставит под угрозу возможность назначения нового руководителя.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которого является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", – сказано в заявлении.

В НАБУ также подчеркнули, что Артем Сытник будет по закону выполнять свои полномочия.

"Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме", – сказано в заявлении.

Также в заявлении подчеркнули, что согласно со ст.5 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" полномочия директора Бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание указа президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконное.

"Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте с других законных оснований", – отметили в НАБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Антикоррупционного комитета Верховной рады Елена Мошенец заявила, что директор НАБУ Артем Сытник должен быть отстранен от работы после решения суда о его незаконном назначении. А народные депутаты обязаны решить юридическую коллизию путем изменения Конституции.