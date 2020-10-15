Сыновья Кернеса – о состоянии отца: заросший, с ужасной бородой и ногтями, как у Дракулы

Мэр Харькова Геннадий Кернес идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.

В интервью "Стране" сыновья городского главы рассказали, что их отец зарос совсем. При этом они отмечают, что он следит за всеми событиями и его лексикон остается бодрым.

"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой", – сказал Даниил, отвечая на вопрос о том, почему Кернес не запишет видео, чтобы развеять множество слухов о его состоянии здоровья.

Сын мэра добавил, что отец относится щепетильно к своей внешности. "Когда он был в Израиле, он просил, чтобы детей в палату не пускали, пока он не будет "как огурчик"", – отметил Даниил.

Другой сын Кернеса – Родион – отметил, что у отца ногти на руках, как у Дракулы. "Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах*еть". Пришлось маме осваивать маникюрный набор. Клиент остался доволен", – сказал он.

Также Даниил рассказал, что отцу сложно говорить о последних событиях в Украине и Харькове.

"Ему все рассказывают, он в курсе всего, что происходит. Врать не буду. Крыс и непорядочных людей очень много. Но мы их всех записываем в "тетрадку". Когда батя окончательно оправится, я сяду перед ним, раскрою тетрадь и пройдемся по всему списку", – подчеркнул сын мэра.

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