Сын в России и партнеры в "ЛНР": стало известно об отставке еще одного главы ОГА

Еще один назначенный президентом Владимиром Зеленским глава областной государственной администрации уходит в отставку по итогам воскресного заседания Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, на заседании 20 октября было согласовано увольнение Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.

Комарницкий возглавил Луганскую ОГА в июле 2019 года. С 1993 года он работал в руководстве Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко, а с 2007 года и до сих пор остается его ректором. В 2014 году вместе с вузом эвакуировался из оккупированного города сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году университет переехал в Северодонецк Луганской области.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого. О Комарницком всплыли скандальные факты. Так, он основал религиозную общину вместе с "партнерами" из "ЛНР". Также стало известно, что сын Комарницкого проживает в России.

Виталий Комарницкий loga.gov.ua

Отметим, что Кабинет министров на заседании 20 октября также согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА.

Новости Озвучена причина внезапного увольнения главы Киевской ОГА

Вместо этого правительство согласовало назначение следующих глав ОГА:

главы Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;

главы Кировоградской ОГА Балонь Андрея Богдановича;

главы Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;

главы Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;

главы Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;

Алексей Кучер – адвокат, народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам организации деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи.

Сергей Гайдай – уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, экс-глава Мукачевской райгосадминистрации, также работал в Обуховской РГА и в Киевсовете, передает "Громадське".

Алексей Чернышев – бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также основатель Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.

Андрей Балонь – заместитель главы Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, вопросам финансов и взаимодействия с правоохранительными органами, кандидат юридических наук.

Андрей Прокопенко – депутат Черниговского областного совета 7-го созыва, был избран депутатом от партии "Наш край", кандидат философских наук. В Черниговском облсовете возглавлял комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.

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