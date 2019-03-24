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Сын Трампа публично потребовал уволить посла США в Украине

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Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять американского посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес Белого дома.

“Нам нужно больше Ричардов Гренеллов и меньше этих шутов среди послов”, – написал сын президента США в Twitter.

Отметим, что Ричард Греннел - посол США в Германии. Он известен тем, что жестко следует курсу администрации Трампа.

Трамп-младший сопроводил свой твит ссылкой на статью американского консервативного издания DailyWire под названием “Призывы к замене американского посла времен Обамы в Украине усиливаются”.

Сын Трампа публично потребовал уволить посла США в Украине

Отметим, что в пятницу, 22 марта, телеканал Fox News обнародовал письмо конгрессмена Пита Сешнса, направленное в мае 2018 года государственному секретарю Майку Помпео; в нем конгрессмен заявил, что Йованович в Украине критикует Трампа и его решения, “презрительно относится” к администрации и заявляет о скором импичменте президента.

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“Прошу вас рассмотреть вопрос о прекращении ее полномочий и как можно скорее найти ей замену”, – написал Сешнс.

Сын Трампа публично потребовал уволить посла США в Украине

Как пишет издание со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что президент Трамп более года пытается снять Йованович с должности, но посол все еще остается на месте. Причины неудач Трампа источник не озвучил.

“Президент Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы с ее должности в Украине более года. Он несколько раз требовал ее увольнения, но она все еще остается”, – рассказал он.

Мари Йованович была назначена послом США в Украине в августе 2016 года при президентстве Барака Обамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине разгорелся скандал из-за слов генпрокурора Юрия Луценко. По его словам, Мари Йованович передавала ему перечень "неприкасаемых"людей, которых нельзя преследовать. Глава ГПУ утверждал, что совету дипломата не последовал.

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Персоны
Дональд ТрампМари Йованович
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тю!!!! А Пэтро только вчера её поддержал.(Ну после обвинений Луценко) Да чо ж это Петя все никак не угадает ,что его "белому хозяину" нужно
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да какая разница! пришлют другого гауляйтера!
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