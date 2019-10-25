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25 октября • обновлено в 12:25
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У Зеленского взяли на работу сына продюсера 1+1: появилась первая реакция

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Сын продюсера Александра Роднянского, который помог актерской карьере президента Владимира Зеленского, стал главным экономическим советником в правительстве Украины.

Об этом сообщает EuroNews со ссылкой на заявление "высокопоставленного правительственного чиновника". При этом сам Роднянский-младший отметил, что "его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению".

Александр Роднянский и Владимир Зеленский

Александр Роднянский и Владимир Зеленский

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Сын Александра Роднянского, которого также зовут Александр, является экономистом Кембриджского университета Великобритании. В свое время он был в команде советников и работал над экономической программой Зеленского после окончания президентской гонки.

Теперь Роднянского-младшего повысили до главного экономического советника, отмечает издание. Журналисты утверждают, что об этом агентству Reuters в письменном ответе рассказал государственный секретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко.

"Мне говорили в президентской канцелярии, что моя фамилия является фактором риска и могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться к правительству", – заявил Роднянский по телефону.

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При этом не ясно, почему его назначение, которое может дать большое влияние на экономическую политику, не было официально анонсировано, отмечают журналисты. Сейчас Роднянский-старший живет в России, которая поддерживает сепаратистов на востоке Украины, подчеркивает издание. Роднянский-младший в свою очередь рассказал агентству Reuters, как первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир представил его премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

"Путь к нашей первой встрече (с Гончаруком) был коротким, потому что обо мне знали благодаря моему отцу. С другой стороны, вы можете сами посчитать количество украинских профессоров в западных университетах", – заявил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дмитрий Разумков заявил, что политсила планирует раздавать руководящие должности в государственных органах, учитывая личные качества кандидатов.

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Тема
План действий Кабмина
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Александр Роднянский Сергей Шефир Владимир Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
Кабинет министров Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце і є корупція з якрю зелена пліснява обіцяла боротися. презик вирішив очолити корупцію.
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