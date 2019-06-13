ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Сын скандального депутата: всплыли подозрительные факты о кандидате от партии Зеленского

1.3тЧитать материал на украинском

В списках партии "Слуга народа" на внеочередные парламентские выборы под номером 111 указан сын экс-депутата от "Свободы" Ростислав Тистык.

До недавнего времени 25-летний Тистык не принимал активного участия в политике, однако его близкие родственники были депутатами Львовского городского и областного советов.

Речь идет об отце Ростислава, Ярославе Тистыке, который был депутатом 6-го созыва от партии "Свобода", а также его дяде, Владимире Тистыке, депутате от той же партии в Львовском областном совете.

Новости
Скандал с мажоркой в партии Зеленского получил неожиданную развязку

По данным "Наші гроші.Львів", семья Тистыков имеет бизнес в сфере аренды недвижимости, торговли и общественного питания. В 2013 году одна из фирм семьи ООО "СВ" незаконно увеличила площадь торгово-развлекательного центра во Львове на улице Мазепы 25Б.

В процессе реконструкции площадь выросла с 126,5 кв. м. до 612,3. Несмотря на такое нарушение, депутаты Львовского городского совета все же проголосовали за продление аренды помещения еще на 10 лет.

Владимир Зеленский и Ростислав Тистык

Владимир Зеленский и Ростислав Тистык

Также Ярослав и Владимир Тистыки имеют общие интересы в строительной сфере. Так, в июле 2018 их юридическая компания "Эгидия-Львов" обратилась в городской совет с просьбой дать разрешение на выделение двух земельных участков 0,23 га для строительства многоэтажки.

Отметим, что сам кандидат в народные депутаты Ростислав Тистык был представителей команды Зеленского во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

Кроме того, стало известно, что ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019"Слуга Народа" Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel