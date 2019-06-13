Сын скандального депутата: всплыли подозрительные факты о кандидате от партии Зеленского

В списках партии "Слуга народа" на внеочередные парламентские выборы под номером 111 указан сын экс-депутата от "Свободы" Ростислав Тистык.

До недавнего времени 25-летний Тистык не принимал активного участия в политике, однако его близкие родственники были депутатами Львовского городского и областного советов.

Речь идет об отце Ростислава, Ярославе Тистыке, который был депутатом 6-го созыва от партии "Свобода", а также его дяде, Владимире Тистыке, депутате от той же партии в Львовском областном совете.

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По данным "Наші гроші.Львів", семья Тистыков имеет бизнес в сфере аренды недвижимости, торговли и общественного питания. В 2013 году одна из фирм семьи ООО "СВ" незаконно увеличила площадь торгово-развлекательного центра во Львове на улице Мазепы 25Б.

В процессе реконструкции площадь выросла с 126,5 кв. м. до 612,3. Несмотря на такое нарушение, депутаты Львовского городского совета все же проголосовали за продление аренды помещения еще на 10 лет.

Владимир Зеленский и Ростислав Тистык

Также Ярослав и Владимир Тистыки имеют общие интересы в строительной сфере. Так, в июле 2018 их юридическая компания "Эгидия-Львов" обратилась в городской совет с просьбой дать разрешение на выделение двух земельных участков 0,23 га для строительства многоэтажки.

Отметим, что сам кандидат в народные депутаты Ростислав Тистык был представителей команды Зеленского во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

Кроме того, стало известно, что ведущий телеканала "1+1" Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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