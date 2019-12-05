Главная Новости
5 декабря • обновлено в 13:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Раде из-за женщины подрались "слуги народа". Видео и фото

6.7т
Читать материал на украинском

В четверг, 5 декабря, в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу по фракции Гео Лероса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков потребовал прекратить драку и сесть на свои места (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Уважаемые коллеги, успокойтесь. Прекратите в зале драку. Успокойтесь… Как в детском саду, взрослые же люди. Сядьте на свои места, возвращаемся к работе", – призывал Разумков.

Издание "Левый берег" пишет, что Бужанский напал на Лероса из-за "плохого отношения к женщине".

"Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", – говорится в сообщении.

Подробности инцидента в Facebook сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Как только Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейськои Солидарности", затянул его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", – написала она.

По ее словам, Разумков не предоставил выступление по требованию фракции ЕС.

"Мы хотели обратиться в регламентный комитет с требованием немедленно рассмотреть этот случай на своем заседании и отстранить Бужанского от сессионных заседаний", – добавила нардеп.

Нардеп Алексей Гончаренко добавил, что "один "слуга" начал биться с другим "слугой": "Бужанский и Лерос – это были участники. Я не знаю деталей. Нам пришлось им немного помочь успокоиться".

При этом сам Бужанский отрицает, что между ним и Леросом был конфликт.

Потасовка в Раде

Потасовка в Раде

Скриншот

Потасовка в Раде

Потасовка в Раде

Скриншот

Потасовка в Раде

Потасовка в Раде

Скриншот

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=KEmECx4Kk3E&feature=emb_logo

Новость обновляется...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Дмитрий Разумков Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
5
33
Смешно
9
Интересно
3
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Страна победившего бы-дла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
не дождетесь
не дождетесь
СДД- сожрите друг друга
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нож Всвину
Нож Всвину
В Европах все так делают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги