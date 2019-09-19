"Сядьте на места!" Разумков в Раде приструнил нардепов за "безделье"

В четверг, 19 сентября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внезапно прервал голосование народных депутатов за законопроект.

Спикер ВР хотел отменить голосование, так как видел, что в зале не хватает голосов для принятии решения.

"Остановите голосование. Коллеги, я вас прошу, сядьте и нажимайте. А то потом будут вопросы, почему за вас нажимают", – предупредил он о возможном "кнопкодавстве".

Отметим, что перед началом голосования Разумков призвал нардепов сесть на свои рабочие места.

"Главы фракций, пригласите нардепов в зал. Коллеги, займите места. Вы много ходите по залу", – возмущался спикер ВР.

Дмитрий Разумков Скриншот

После голосования Разумков отметил, что не будет повторного голосования, так как решение принято.

Добавим, что Рада проголосовала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий (второе чтение с сокращением срока подготовки) № 1062.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал нардепа от партии "Слуга народа" Анастасию Красносельскую за опоздание, из-за чего она во время доклада очень нервничала и волновалась.

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