Связи и достижения: что известно о новом министре Кабмина

Верховная Рада Украины в четверг, 29 августа, назначила министром Кабинета министров Дмитрия Дубилета. OBOZREVATEL узнал, кто он такой.

Новый министр, кандидатуру которого поддержал 281 нардеп, является сыном экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре. Он получил образование, в частности, в США и Германии, Лондонской бизнес-школе, а также в КНУ Шевченко, где окончил факультет международных отношений.

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В начале карьеры новоназначенный министр основал стартап Fine, в 2010 году поступил на работу в индийскую компанию Infosys и стал руководителем проектов в MasterCard.

В 2010-2016 годах он являлся IT-директором ПриватБанка. Параллельно с 2015 года Дмитрий Дубилет занимался развитием портала iGov – портала госуслуг, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников.

В 2016 году он вместе со своим отцом, а также Олегом Гороховским, Михаилом Рогальским и другими – основал проект FinTech Band по оказанию IT-услуг украинским банкам.

В 2017 году он запустил Monobank – первый в Украине банк без отделений, который предоставляет услуги с помощью мобильных приложений и работает по лицензии Universal Bank.

Дмитрий Дубилет facebook.com/dubilet

Отметим, по сути министр Кабмина отвечает за бесперебойную работу главного органа исполнительной власти.

Под руководством Дубилета сотрудники Секретариата Кабмина будут проверять, насколько министерства выполняют взятые на себя обязательства.

Как писал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.

Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, таким образом депутат позировал возле трибуны для фотографии.

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