Связано с ПриватБанком: Порошенко намекнул, кто мстит Гонтаревой

К поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой могут быть причастны заинтересованные лица по делу ПриватБанка.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системе. Нам точно это не нужно сейчас, перед началом работы миссии Международного валютного фонда, которая должна утвердить новую программу для Украины " – отметил Порошенко.

Валерия Гонтарева

По его словам, новоизбранная власть не должна допустить возвращения бандитизма 90-х годов.

"За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Надеюсь, что преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, будут установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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