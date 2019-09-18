Связано с ПриватБанком: Порошенко намекнул, кто мстит Гонтаревой

К поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой могут быть причастны заинтересованные лица по делу ПриватБанка.
Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системе. Нам точно это не нужно сейчас, перед началом работы миссии Международного валютного фонда, которая должна утвердить новую программу для Украины " – отметил Порошенко.
Валерия Гонтарева
По его словам, новоизбранная власть не должна допустить возвращения бандитизма 90-х годов.
"За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Надеюсь, что преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, будут установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса", – отметил Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Ночью 17 сентября во поселке Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Национальная полиция рассматривает единственную версию пожара в доме Гонтаревой под Киевом – умышленный поджог.
На месте пожара нашли ракеты.
В сети также опубликовали видео горящего дома Гонтаревой.
Просторный жилой дом площадью 316 квадратных метров в Гореничах под Киевом зарегистрирован на мужа экс-главы НБУ Олега Гонтарева.
Валерия Гонтарева считает, что главный подозреваемый в поджоге ее дома – миллиардер Игорь Коломойский.
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