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18 сентября • обновлено в 14:44
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Связано с ПриватБанком: Порошенко намекнул, кто мстит Гонтаревой

1.9т Читать материал на украинском

К поджогу дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой могут быть причастны заинтересованные лица по делу ПриватБанка.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системе. Нам точно это не нужно сейчас, перед началом работы миссии Международного валютного фонда, которая должна утвердить новую программу для Украины " – отметил Порошенко.

Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

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По его словам, новоизбранная власть не должна допустить возвращения бандитизма 90-х годов.

"За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Надеюсь, что преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, будут установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса", – отметил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Персоны
Петр Порошенко Валерия Гонтарева
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Говорова Елена
Говорова Елена
Уж столько бандитизма как при барыге ни в какие 90-е и не снилось. Полностью страну развалил, народ перессорил. А теперь советы даёт, пора замолчать и тикать пока не взяли за кое-что.....
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