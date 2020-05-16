Связанный со "слугами народа" канал заявил, что Саакашвили заразился коронавирусом: появился ответ

В пресс-службе руководителя Исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили опровергли информацию о том, что он якобы заразился коронавирусом.

Об этом написала пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж на своей странице в Facebook. "Саакашвили здоров! Отдыха не будет", – подчеркнула она.

Отметим, что информация о том, что Саакашвили подхватил COVID-19 появилась в Telegram-канале "Темный рыцарь", который публикует компроматы на чиновников и подробности о скандалах с депутатами от президентской партии "Слуга народа". Кто "сливает" информацию, достоверно неизвестно.

По одной из версий, информацию публикует народный депутат президентской фракции в Верховной Раде. Об этом рассказал глава фракции СН Давид Арахамия, отметив, что знает имя этого политика, но называть не будет.

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции СН, предположила, что канал могут вести сразу несколько народных депутатов из президентской фракции.

При этом, по информации СМИ, "Темный рыцарь" может принадлежать известному олигарху. Среди его вероятных авторов также называют депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.