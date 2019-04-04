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"Связана с болью!" У Зеленского пояснили шутку о порноактрисе и Украине

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Шутка кандидата в президенты Владимира Зеленского об Украине, как о порноактрисе, является всего лишь неудачной, но все же шуткой.

Об этом сообщила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, передает "Громадське". Он отметила, что данная шутка связана в первую очередь с заробитчанами.

"Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале. Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису. Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте остановимся на том, что это была шутка. И с чем она связана? Она связана с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробтчан из Украины", – рассказала она.

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Напомним, выступая в Латвии в 2016 году, Зеленский со сцены сравнил Украину с порноактрисой с немецкого кино для взрослых: "Она готова принять в любом количестве, с любой стороны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Начались оправдания.Не так поняли,не то имели ввиду.Мы все хорошо поняли.Я тоже езжу по всему миру и не скрываю откуда я.И ко мне очень хорошо относятся везде.А к зеле плохо относятся ? Надо же.Может хорошо вести надо себя и к тебе будут хорошо относиться...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Намекаете, что ему больно сделать надо, чтобы признался, что поход в президенты в его исполнении неудачная шутка?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не тильки примет,а еще щиро подякует
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