"Связана с болью!" У Зеленского пояснили шутку о порноактрисе и Украине

Шутка кандидата в президенты Владимира Зеленского об Украине, как о порноактрисе, является всего лишь неудачной, но все же шуткой.

Об этом сообщила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, передает "Громадське". Он отметила, что данная шутка связана в первую очередь с заробитчанами.

"Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале. Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису. Я считаю, что это абсолютно неудачная шутка, но давайте остановимся на том, что это была шутка. И с чем она связана? Она связана с болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробтчан из Украины", – рассказала она.

Напомним, выступая в Латвии в 2016 году, Зеленский со сцены сравнил Украину с порноактрисой с немецкого кино для взрослых: "Она готова принять в любом количестве, с любой стороны".

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