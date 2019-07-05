Связан с "ДНР": Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля назначил нового главу Донецкой областной государственной администрации. Им стал Павел Кириленко со скандальной репутацией.

О кадровом решении стало известно из указа главы государства №482/2019, опубликованном на официальном сайте президента.

"Назначить Кириленко Павла Александровича главой Донецкой областной государственной администрации", – говорится в документе.

Вместе с тем, указом №481/2019 Зеленский снял с должности его предшественника Александра Куця. Основанием для увольнения чиновника указано "завершение срока полномочий президента Украины".

Павел Кириленко "Эспрессо"

Известно, что новому главе Донецкой области 33 года. Как сообщает Интерфакс-Украина, он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

Павел Кириленко "Эспрессо"

Напомним, в 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

Примечательно, что в базе "Миротворца" террористом "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

Террорист Евгений Кириленко "Эспрессо"

Страница террориста Кириленко в "Миротворце" "Эспрессо"

Как пишет известный волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook, новый глава Донецкой ОГА и боевик Кириленко – родные братья.

"Там сегодня преЗедент в Краматорске нового губера презентует. Точнее, главу Донецкой областной ВГА. Так, на всякий случай, напоминаю, что у этого прокурорского п*ца из Макеевки родной брат – ныне действующий сотрудник "МГБ ДНР". Не просто ополченочка какая-то, чтобы вы понимали. А именно МГБ. То самое ведомство, которое отвечает за похищения, пытки и убийства украинских граждан в последние пять лет существования недореспублики. Про бизнес жены и прочих родственников на оккупированной территории у новоназначенного главы ДонОГА/ВГА господина Кириленко даже не вспоминаю сейчас", – возмутился он.

Кроме того, Златкин упрекнул людей, которые верят, что с новой властью на ключевые должности в стране пришли новые честные лица.

"В связи с этим хочу спросить некоторых волонтеров и атошников. Как спится по ночам? Кровь побратимов и погибших друзей не снится? Под ложечкой не ноет? Сердцебиение норм?" – эмоционально написал Златкин.

Новости Зеленский назначил двух временных губернаторов

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях. При этом в 12 из 15 этих областей глав ОГА уволили, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были и. о. глав облгосадминистраций, они отстранены.

1 июля Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций в Киевской области. В частности, речь идет о Полесском, Обуховском, Бородянском, Вышгородском и Васильковском районах.

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